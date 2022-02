Solargroßhändler braucht mehr Platz

Lübbecke/Espelkamp

Das Familienunternehmen Wiemann aus Espelkamp braucht mehr Platz. Das bisherige Verwaltungs- sowie Handelsgebäude in Espelkamp an der Karl-Arnold-Straße ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Solarmodullösungen zu klein geworden. An der Rahdener Straße in Lübbecke ist Geschäftsführer Uwe Wiemann nun für einen neuen Firmensitz fündig geworden.

Von Louis Ruthe