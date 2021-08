Sonniges Jahr sorgt für reichlichen Ertrag

Preußisch Oldendorf

Die Stiftung der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Preußisch Oldendorf hat am Pfingstmontag ihren 17. Geburtstag gefeiert. Diese Stiftung erzielt ihre Einnahmen über Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Gemeinde. In einer lieb gewonnenen Zuverlässigkeit und Treue hat die Stiftung in dem Feiertags-Gottesdienst, den Prädikantin Sonja Willinger leitete, das Ergebnis bekannt gegeben, und wie die Erträge verwendet werden.

Andreas Kokemoor