Minden: Handelsverband OWL fordert Stärkung des Einzelhandels

Beim Neujahrsempfang in Minden hat der Handelsverband OWL eine Stärkung des Einzelhandels gefordert. „Der gesamte Einzelhandel hat 2022 rund 630 Milliarden Euro umgesetzt“, sagte Vorsitzender Prof. Dr. Johannes Beverungen.

„Eine Innenstadt ohne Handel und Gastronomie wäre einfach nur ein Stadtbezirk, in dem das Rathaus steht“: Mit diesen Worten läutete Jürgen Ahrens, Gesellschafter des Mindener Modehauses Hagemeyer und Ortsvorstand des Handelsverbandes OWL in Minden, den Neujahrsempfang im Preußenmuseum am Simeonsplatz ein. Einer der Redner war der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler (FDP).