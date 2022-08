Souverän am 45-Tonnen-Autokran

Das Handwerk sollte es zu Beginn seiner Ausbildung sein, so viel stand damals schon fest. Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Zimmermannsausbildung wurde Nils Wessel gerne vom Oppendorfer Zimmerer-Betrieb übernommen. Er war und ist bis heute als Teil des Dachdecker- und Zimmermann-Teams auf etlichen Baustellen zu finden.

Wie bei Geschäftsführer Uwe Schwettmann besteht auch bei Nils Wessel eine ausgeprägte Vorliebe für technische Geräte – je größer, desto besser. Daher war er sofort bereit, sich der Einweisung zum Führen des 45-Tonnen-Autokranes zu unterziehen. Damit ist vieles möglich: Baumfällarbeiten, die Be- und Entladung von Lastwagen und Richtarbeiten (Wohnhausdächer und Nagelplattenbinder) genau so wie Boote zu Wasser lassen. Auch den riesigen Baukran bedient er souverän per Joystick.

Wenn bei Nils Wessel nachts um 1 Uhr der Wecker klingelt, dann steht ein Schwertransport mit einer maximalen Gesamtzuglänge von 34 Metern an. „So ein Geschoss darf eben nur während dieser Stunden auf öffentlichen Straßen bewegt werden und das erfordert spezielles Geschick – auch das bringt er mit“, betonen Wessels Arbeitgeber.

Ein ganz besonderer Dank von Christine, Uwe und Oliver Schwettmann ging an Ehefrau Daniela Wessel, die diesen nächtlichen Dienststart stets toleriert und hinter ihm steht. Ein froher Tag also, geprägt von Erinnerungen und herzlichem Dank an den Allrounder Nils Wessel für 25 Jahre Mitarbeit – das stand im Mittelpunkt der Jubilarfeier, die zusammen mit Wessels Frau und dem Ehepaar Schwettmann sowie dem Nachfolger in der Geschäftsführung, Oliver Schwettmann, gebührend gefeiert wurde. „Zum Glück geht sein Weg in unserem Unternehmen weiter, was auch Kolleginnen und Kollegen sehr freut“, heißt es von der Firmenleitung.