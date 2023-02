Sparkasse Minden-Lübbecke: Deutliches Wachstum im Kreditgeschäft

Insbesondere im Kreditgeschäft ist erneut ein deutliches Wachstum erzielt worden. Auch bei den Kundeneinlagen gab es im vergangenen Jahr ein leichtes Plus zu verzeichnen. Die Bilanzsumme liegt mit einer leichten Steigerung nunmehr bei rund 3,2 Milliarden Euro.

Nach Jahren des rasanten Wachstums im Wertpapiergeschäft ist hier – den Verunsicherungen im Umfeld geschuldet – eine leicht rückläufige Tendenz auf immer noch hohem Niveau festzustellen.

Insgesamt zeigt sich der Vorstand unter der Führung des neuen Vorstandsvorsitzenden Markus Schaly mit den Ergebnissen zufrieden: „Unsere Kunden haben uns auch 2022 in hohem Maße ihr Vertrauen geschenkt. Nochmaliges Wachstum bei den Girokonten zum Beispiel mit nunmehr rund 126.000 Konten und vielfach gezeigtes Interesse in Gesprächen an unseren Produkten beweisen das. Eine regelmäßige Marktbefragung bestätigt auch im Firmenkundenbereich eine überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit. Dies freut uns außerordentlich.“

Vielfache Nutzung von Online- und Telefonbanking

In ihrem telefonischen Beratungscenter für Privatkunden hatte die Sparkasse im vergangenen Jahr nahezu 300.000 Anrufe zu verzeichnen. Weiterhin ist also ein Trend zum Telefon- und auch Online-Banking zu erkennen. Die Konto-Online-Quote ist mittlerweile bei rund 71 Prozent angekommen.

Nahezu 43.000 Mal ist die Sparkassen-App auf mobilen Endgeräten wie einem Smartphone oder Tablet von Kunden der Sparkasse Minden-Lübbecke installiert worden. Der Weg zur Sparkasse über die Internet-Filiale oder die Sparkasse-App ist demnach für viele nahezu Alltag geworden.

Weiterhin Beratung vor Ort

Trotz der steigenden Nachfrage nach Telefon- und Online-Beratung hält die Sparkasse auch weiterhin an ihren stationären Geschäftsstellen in der Region fest. „Unsere 21 Geschäftsstellen sind erste Wahl für das persönliche Gespräch mit dem Berater oder der Beraterin. Dieses Vertrauensverhältnis wollen wir weiter stärken“, so Markus Schaly. „Denn es ist weiterhin für viele Menschen hilfreich, insbesondere komplexe Beratungsthemen wie private Altersvorsorge, eine Baufinanzierung oder den Wertpapierkauf gemeinsam mit einem vertrauten und kompetenten Mitarbeitenden der Sparkasse Minden-Lübbecke zu besprechen“.

„Mit einem Nettozuwachs bei den Kundenkrediten in Höhe von 114 Millionen Euro (+ 6,2 %) ist das erfreuliche Wachstum des Vorjahres in 2022 nochmals übertroffen worden“, erläuterte das Vorstandsmitglied Volker Böttcher die Entwicklung im Kreditbereich.

Risikolage im Kreditgeschäft noch entspannt

Hervorzuheben ist auch die gute Entwicklung im Firmenkunden­geschäft mit einem Wachstum von rund 82 Millionen Euro (+9 %) auf fast 1 Milliarde Euro. Im Privat­kundengeschäft war die Nachfrage und Vergabe an Privatkrediten außerordentlich mit einer Steigerung von 22 % bzw. rund 2.300 Verträgen. Derzeit stellt die Sparkasse ihren Kunden ein Darlehens- und Kreditvolumen in Höhe von 1,96 Milliaren Euro zur Verfügung.

Die Risikoentwicklung im Kredit­geschäft kann als noch entspannt bezeichnet werden. Größere Einzelwertberichtigungen waren bisher nicht notwendig. „Abzuwarten bleibt die weitere Entwicklung. Die wirtschaftlichen Vorzeichen könnten allerdings darauf hindeuten, dass sich eine Änderung der Risikolage im Kreditgeschäft ergeben könnte“, so Volker Böttcher weiter.

Stabiles Verbundpartnergeschäft

Im Geschäft mit Angeboten der Verbundpartner innerhalb der Sparkassengruppe, also der DekaBank, LBS und Provinzial Versicherung, waren durchweg Steigerungen im Ergebnis zu verzeichnen. Die Zahl der Wertpapierdepots etwa ist erneut gestiegen, und zwar um 450 auf 25.129 Depots. Das zeigt auch das weiterhin vorhandene Interesse am Fondssparen zur privaten Vorsorge. Bemerkenswert ist auch das auflebende Interesse an Bausparverträgen mit beinahe 1.800 Neuverträgen. Diese helfen insbesondere in Zeiten steigender Zinsen bei der Absicherung späterer Immobilienwünsche.

Weils um mehr als Geld geht – so der aktuelle Slogan der Sparkassen – ist die Sparkasse Minden-Lübbecke ein seit Jahr und Tag gefragter Partner in der Region, wenn es um die Unterstützung und Realisierung von Projekten, karitativen Einrichtungen oder Veranstaltungen in der gesamten Bandbreite vom Sport bis zur Kultur geht. So profitieren viele Vereine und Institutionen von Spenden in Höhe von 284.000 Euro und Sponsoringaktivitäten mit mehr als 130.000 Euro im vergangenen Jahr.

Fazit und Ausblick

Nach Berücksichtigung von Rückstellungen ist davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss bei etwa 4,2 Millionen Euro liegen dürfte.

„Wir sind optimistisch, gemeinsam mit unseren insgesamt derzeit 511 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das „Sparkassenschiff“ auch in herausfordernden Zeiten weiterhin auf einem erfolgreichen Kurs steuern zu können,“ so Markus Schaly und Volker Böttcher.