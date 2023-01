SPD feiert Sieg von Ali Dogan im Mühlenkreis

Lübbecke/Minden

68,8 Prozent für Ali Dogan in Lübbecke. Ein Erdrutschsieg, der an Glanzzeiten der Sozialdemokratie im Ruhrgebiet erinnert, nicht aber an eine ostwestfälische Kleinstadt. Nur in Espelkamp, Stemwede und Rahden lag die Union bei dieser Wahl vorn. Eine Nachlese zur Landratswahl.

Von Friederike Niemeyer und Malte Samtenschnieder