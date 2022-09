Minden-Lübbecker SPD hat drei Bewerber für die Landratskandidatur

Die CDU will den aktuellen Kreisfinanzdezernenten Jörg Michael Schrader zum Landratskandidaten küren. Wen schickt die Minden-Lübbecker SPD ins Rennen? Mit drei Bewerbern und Bewerberinnen soll es nun in den weiteren Auswahlprozess gehen.

Bei den heimischen Sozialdemokraten hatte es eine Vorschlags- und Bewerbungsfrist bis zum 20. September gegeben. Wie der SPD-Kreisvorstand nun am Freitag mitgeteilt hat, sind am Ende drei Personen bereit, sich für die Landratswahl zur Verfügung zu stellen und haben ihren Hut in den Ring geworfen. Der Nominierungsparteitag der SPD soll am 20. Oktober sein, Wahltermin ist voraussichtlich der 15. Januar 2023.