Spritpreise: "Wir brauchen Entlastung jetzt"

Die Spritpreise werden an einer Tankstelle am frühen Morgen angezeigt.

„Bis auf den Staat sind alle unzufrieden mit der Situation“, sagt Thomas Drott. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche e.V. mit Sitz in Minden stellt fest, dass aufgrund der hohen Kosten insgesamt „etwas weniger getankt“ werde und der Rückgang in den Städten größer sei als im ländlichen Raum. „Auf dem Land ist das Auto unverzichtbar, während man in Städten eher auf Bus und Bahn oder Fahrrad umsteigen kann“, sagt Drott.