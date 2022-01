Stadteigene Flächen derzeit alle vergeben

Wirtschaftsförderer Patrick Zahn blickt auf Lage in Bad Oeynhausen

Patrick Zahn ist Wirtschaftsförderer der Stadt Bad Oeynhausen. Die gute Anbindung ans Verkehrsnetz, so die A2 und die A30, würden Unternehmen zunehmend als großen Standortvorteil sehen.

Während vor allem Gastronomie, Teile des Handels, Hotellerie und Freizeitbereich weiter stark unter den Folgen der Pandemie leiden würden – bedingt auch durch Umsatzrückgänge in Folge von Regelungen wie 2G oder 2G-plus –, gebe es auch Branchen, „die auch in Bad Oeynhausen boomen“, wie er sagt. Als Beispiele nennt Zahn den Maschinenbau, Unternehmen in der Kunststoff- und Metallverarbeitung, die Verpackungsindustrie sowie Handwerk und Baugewerbe. Zahn: „Die Auftragsbücher sind teilweise prall gefüllt.“