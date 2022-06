„Stadtglück“ kommt ins Lenné-Karree

Gediegen speisen in industrieller Atmosphäre – das ist das Ziel von Aleksandar Lan­guric (28) für die neue Gas­tronomie „Stadtglück“.

Aleksandar Languric eröffnet mit dem „Stadtglück“ in den ehemaligen Räumen des Casa Mobile sein zweites Restaurant.

Die passende Location hat der Betreiber des Restaurants „Pazzo“ am Kurpark lange gesucht und nun in den Räumen des ehemaligen Deko- und Einrichtungsgeschäfts Casa Mobile im Lenné-Karree gefunden. In diesen Tagen soll der Umbau beginnen, die Eröffnung ist für Herbst geplant.