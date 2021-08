Stadtwehr grüßt mit Fahrzeugkorso

Was lange währt, wird endlich gut: Tonnenheider Einsatzkräfte beziehen neues Domizil

Tonnenheide

Es war ein letztes Bier auf Abstand, das die Mitglieder der Tonnenheider Löschgruppe an ihrem alten Standort am Tonnenheider Kirchweg gegenüber der Kirche am Samstagnachmittag zu sich nahmen. Dann gingen sie zu Fuß gut gelaunt und eingerahmt von ihren Einsatzfahrzeugen ihrem neuen Domizil entgegen.

Von Anja Schubert