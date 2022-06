Lübbecke/Espelkamp

Der Kreistag hat sich in seiner Sondersitzung am Donnerstagabend mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP dafür ausgesprochen, den Weg in Richtung zweier neuer Krankenhäuser weiter zu beschreiten. In der Frage, welches Grundstück für ein neues Krankenhaus Lübbecker Land ausgewählt werden soll, hat es eine Überraschung geben.

Von Louis Ruthe und Friederike Niemeyer