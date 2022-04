Start in die Schützensaison ist geglückt

Der Start in die Schützenfestsaison im Lübbecker Land hätte besser nicht sein können: „Es ist traumhaft gelaufen“, freute sich Henning Göcke, Schriftführer des Schützenvereins Concordia Husen-Nettelstedt, am Montag rückblickend im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zwei Jahre in Folge hatte der Verein coronabedingt auf die beliebte Schützenkirmes verzichten müssen. „Und wir hatten uns vorgenommen: Wenn wir zurückkommen, dann so groß, wie es nur geht“, erklärte Göcke. Am Wochenende lief dann alles nach Wunsch.