Startschuss für Online-Spielotheken

Espelkamp

Jahrelang sind Online-Spielotheken in Deutschland illegal oder in einer Grauzone angeboten worden. Der mutmaßliche Milliardenmarkt fand weitgehend vorbei am deutschen Staat und damit auch ohne Einnahmen für den Fiskus statt. Mit dem neuen Glücksspielvertrag hat sich das geändert – und Online-Glücksspiele werden unter Auflagen legal. Zu den ersten staatlich zugelassenen Anbietern gehört der Espelkamper Branchenriese Gauselmann gleich doppelt. Er hofft auf starkes Wachstum in diesem Segment, das eine andere Zielgruppe anspricht als die stationären Spielotheken, wie Firmensprecher Mario Hoffmeister sagt. Kritik kommt von Suchthelfern.

Von Oliver Horst