Stemwede: Dielingen hat jetzt ein Bürgerhaus

Stemwede

Nach der großen Renovierungsaktion in 2019 wurde in diesem Frühjahr wieder intensiv am ehemaligen Dielinger Gemeindehaus gearbeitet. 49 Fenster, die seit etwa 50 Jahren das Bild des Hauses prägen, konnten mit Hilfe diverser Sponsoren erneuert werden – ein Kraftakt für den Trägerverein „Raum für Gemeinde“.