Stemwede: Historische Motorräder und Autos starten

Gleichzeitig wird die 8. ADAC Stemweder Berg Klassik (Oldtimer-Ausfahrt) veranstaltet. Um 11.01 Uhr geht das erst Motorrad – eine DKW NZ 350 aus dem Baujahr 1939 – an den Start. Das älteste Motorrad, eine NSU 2 Zylinder V 500 aus dem Jahr 1917, wird von Horst Kinkelbur aus Hille-Rothenufflen gesteuert.

Bei den Automobilen muss sich das Team Joachim Böttcher aus Stuhr und Dieter Bäuerle aus Herford mit einem NSU TT aus 1969 gegen ein großes Fahrerfeld aus dem norddeutschen Raum behaupten. Zum ersten Mal dabei ist das Team Heiner und Christa Rosengarten aus Stemwede mit einem Mercedes 220 S Cabrio Baujahr 1957. Die Helfer um Fahrtleiter Willi Weingärtner, Lübbecke , und Olaf Landwehr, Rödinghausen, sorgen für eine abwechslungsreiche Fahrt.

Florian Voigt und Hans-Jürgen Kopka aus Rahden-Wehe fuhren mit diesem Opel Olympia Bj. 1952 mit. Foto: privat

Neben Zeit- und Durchfahrtskontrollen sind vier Gleichmäßigkeitsaufgaben zu erfüllen. Von 13 Uhr an wird in auf dem Parkplatz Königsmühle in Lübbecke-Eilhausen eine Pause eingehalten. Von 13.30 Uhr an wird in der Bäckerstraße im Minutentakt neu gestartet. Start und Ziel ist das Gasthaus Rosengarten in Haldem. Dort erfolgt auch die Siegerehrung.