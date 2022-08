Stemwede: Kai Abruszat lädt die Bürger zu Ortsteilgesprächen ein

"Hören, wo der Schuh drückt": Bürgermeister geht in die Dörfer. Auftakt ist am 15. August in Wehdem

In allen Orten gibt es die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen oder auch in größeren Gruppen mit dem Bürgermeister auszutauschen, Fragen zu stellen oder auch zu berichten, wo gerade der Schuh drückt. „Ich freue mich drauf, in entspannter und ungezwungener Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee von Ihnen zu hören, welche Fragen Sie an mich haben oder was Ihnen auf dem Herzen liegt“, erklärt Kai Abruszat, der dazu motiviert, sich für die Gespräche anzumelden. „Meine Mitarbeiterinnen im Bürgermeisterbüro koordinieren die Termine, damit wir auch genügend Zeit für alle Anliegen haben.“

Wer sich für die Termine in Wehdem, Destel oder Oppendorf anmelden möchte, meldet sich bitte jetzt schon per E-Mail ([email protected]) oder telefonisch (05745 – 788 99 930). Wer spontan zu den Terminen erscheint, muss mit Wartezeiten rechnen. „Ich empfehle daher die Terminreservierung“, so Kai Abruszat. „Ich werden aber sicherlich niemanden ungehört stehen lassen.“

Beginn in Wehdem ist schon um 15 Uhr

Die Bürgermeister-Tour startet am Montag, 15. August, um 15 Uhr im Gasthaus Stemweder Hof in Wehdem. Ab 17.30 Uhr gibt es dort dann auch eine öffentliche Diskussionsrunde, unter anderem zum Stand der Dinge in der Frage nach neuen Baugebieten in Wehdem. Einen Tag später, am Dienstag den 16. August, steht Bürgermeister Kai Abruszat dann an der Mühle in Destel zu Gesprächen zur Verfügung. In Oppendorf finden die Bürgermeistergespräche dann am Windkraftmuseum statt – und zwar eine Woche später, am Dienstag, den 23. August.

Außerdem gibt es in diesem Jahr noch weitere Ortsteilgespräche in Dielingen, Haldem, Levern und Arrenkamp. Sobald die Termine für das nächste Jahr und die dann noch ausstehenden Ortsteile feststehen, wird darüber entsprechend informiert. „Ich bin natürlich auch jederzeit im Amtshaus in Levern ansprechbar“, so Kai Abruszat. „Aber ab und zu ist es auch ganz gut, wenn man sich vor Ort umhört, um über aktuelle Projekte und Anliegen zu sprechen, oder auch um aus der Dorfgemeinschaft zu hören, wo eventuell der Schuh drückt. Ich freue mich, wenn Sie sich für die Termine anmelden.“