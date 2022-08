Stemwede: Sorgt die Baugelände-Suche weiter für Zoff?

Karte mögliche Bauplätze Wehdem Die roten Flächen scheiden für neue Bauplätze in Wehdem aus, die gelbe - wegen nur teilweiser Verfügbarkeit der Flächen -auch. Die orange Fläche ist wegen der Hanglage nur sehr schwer zu entwässern, deshalb möchte die Gemeinde davon Abstand nehmen. Nur die grünen Flächen kämen theoretisch für eine Bebauung in Frage. Der Gemeinderat erhofft sich jetzt klare Signale aus der Wehdemer Dorfgemeinschaft, um Planungen voranzubringen.

Die Gemeinde würde – in bewährter Manier – Flächen kaufen, diese als Bauplätze ausweisen, um sie dann zum „Selbstkosten-Preis“ an interessierte Bauherren abzugeben. Gab es bisher in anderen Stemweder Ortschaften Einigkeit über die Standorte, ist dies in Wehdem nicht so einfach. Es ist in Wehdem selbst ein Streit über die künftige Lage eines möglichen Baugebiets entstanden.