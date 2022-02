39-Jähriger stirbt bei Alleinunfall

Ein 39-jähriger Autofahrer aus Ostercappeln ist in der Nacht zu Freitagmorgen, 11. Februar, auf der Bohmter Straße in Stemwede-Haldem tödlich verunglückt.

Unfall in Stemwede-Haldem: Hyundai kommt von Straße ab und liegt total beschädigt auf Acker

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich vermutlich um einen Alleinunfall. Der Leitstelle sei in der Nacht durch einen Jäger gemeldet worden, dass ein Auto in der Dunkelheit auf einem Acker neben der Bohmter Straße liege, teilte die Polizei in Minden auf Anfrage mit.