441 Teilnehmer beim Jubiläums-Kult-Volksradfahren in Niedermehnen

Im Rheinland feiert man den Wein, in Bayern das Bier - in Niedermehnen feiert man das Fahrrad. Darum wurde auch das 50. Volksradfahren des RSC zu einem der vielen fröhlichen Fahrradfeste, die die Straßen des Dorfs schon sehr oft gesehen haben.

In Niedermehnen gehörten die Straßen am Sonntag den kleinen und großen Radfahrern.

In Zahlen ausgedrückt heißt das, es haben sich zwischen 1972 und heute insgesamt beinahe 35.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen drei und 90 Jahren die obligatorische Medaille erradelt - was nicht unbedingt gleichbedeutend mit 35.500 verschiedenen Personen ist, denn ein guter Teil dieser Abzeichen wird jährlich um den selben Hals gehängt und sorgsam in eigens dafür bestimmten Behältern von ihren Eigentümern gesammelt - das RSC-Event besitzt in allen Stemweder Altersgruppen Kultstatus.