5025 Beschäftigte pendeln täglich nach Stemwede ein

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es in Stemwede ungewöhnlich viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. So viele, das sich zwischen aus- und einpendelnden Arbeitnehmern ein Pendelsaldo-Überschuss zugunsten der Gemeinde von 683 Beschäftigten gibt. Hier ein Blick in die Produktionshalle von ZF Friedrichshafen in Dielingen.