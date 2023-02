Bürgermeister Kai Abrsuzat sucht derzeit wieder das Gespräch mit den Bürgern in allen Stemweder Ortsteilen (hier eine Aufnahme vom Termin in Oppenwehe). Nächste Station des Verwaltungschefs ist Westrup.

Nachdem der Verwaltungschef Ende Januar in Oppenwehe zu Gast war, steht nun das nächste Ortsteilgespräch in Westrup an. Abruszat wird am Dienstag, 21. Februar, in der Schützenhalle am Freudeneck für Gespräche zur Verfügung stehen.