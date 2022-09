Altes Blech - aber ganz schön wertvoll

Mit dem Cabrio durch den Regen – da gibt es wohl durchaus Schöneres. Auch wenn das Dach geschlossen ist, so ganz dicht ist es bei den meisten historischen Schätzchen dann doch nicht mehr.

Oldtimer-Treffen in Stemwede: Fahrzeuge im Gesamtwert von einer Millionen präsentierten sich

Wäre der Regen am Sonntag nicht gewesen, dann wären bei der neunten Auflage des Old- und Youngtimertreffens an der Oppenweher Windmühle sicher noch viel mehr los gewesen. Dennoch gaben sich rund die Hälfte der angemeldeten 97 Fahrzeuge auf dem Mühlengelände ein Stelldichein und waren zu bestaunen.