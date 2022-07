Wer im Stemweder Ortsteil Wehdem eine Pause macht, sitzt garantiert nicht auf dem Trockenen. Am 1000-Jahr-Stein in Wehdem ist ein neuer Trinkwasserspender ans Netz gegangen.

Frisches Trinkwasser auf Knopfdruck: Daniela Niermann (2.v.li.) und Ralf Tacke (li.) vom Verein Leben in Wehdem zusammen mit Bürgermeister Kai Abruszat (3.v.li.). Günter Kröger (3.v.re.) und Gerd Bick (re.) von der ZWAR-Fahrradgruppe sowie André Cardoso Mühlig aus Münster begutachten die neue Zapfanlage.

Wer die Sitzmöglichkeiten zum Rast machen nutzt, kann sich nun auch gleich erfrischen. Die Idee zur Installation der Trinkwasser-Zapfanlage hatte der Verein Leben in Wehdem, der das Gelände an der Ecke Stemwederberg-Straße Ecke Heitkampsort damit aufwerten wollte. „Wenn so eine tolle Idee mitten aus der Bürgerschaft kommt, sind wir natürlich sehr gerne behilflich“, erklärt Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat.