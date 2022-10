André Richter ist neuer König des Schützenkreises Lübbecke

750 Grünröcke feiern Kreiskönigsball in Meiers Deele in Oppenwehe

Stemwede/Rahden

Majestätisch ging es am Samstagabend im Saal von Meiers Deele in Oppenwehe zu. 21 amtierende Schützenkönigspaare waren angetreten, um zu erfahren, wer denn in diesem Jahr den Titel des Kreisschützenkönigs geholt hatte. Karl-Heinz Bollmeier, Präsident des Schützenkreises Lübbecke lüftete das wohlgehütete Geheimnis.

Von Heidrun Mühlke