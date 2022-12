Man nehme eine Glühweinbude, schmeiße den Grill an und entfache ein Lagerfeuer – wer braucht schon großen Budenzauber?

Westruper treffen sich zur kleinen, aber feinen Dorfweihnacht und fördern so die Gemeinschaft im Ort

In Westrup wurde einmal mehr am dritten Adventssonntag Geselligkeit großgeschrieben. Gerne trafen sich Westruper, aber auch Bürger aus den Nachbardörfern zum vorweihnachtlichen Beisammensein am Freudeneck.