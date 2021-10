„Auch in Stemwede Nazi-Opfern gedenken“

Ein Antrag auf Einführung einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar hat die Stemweder Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen gestellt.

Auch in Stemwede hat es jüdisches Leben gegeben, wie der Judenfriedhof an der L 770, zwei Kilometer außerhalb des Ortskerns von Levern gelegen, beweist.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Björn Babina legte in der Ratssitzung die Gründe dar. Eine Entscheidung steht noch aus: Während der Zusammenkunft des Gremiums in Wehdem wurde das Thema zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen.