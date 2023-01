Auch Stemwede profitiert:  Erfolgsprojekt wird 50 Jahre alt

Während die Welt über den Artenschutz berät – gerade ging die Artenschutzkonferenz COP15 in Montreal zu Ende – gibt es vor der eigenen Haustür eines von vielen Projekten, die zeigen, wie es geht: Der Naturpark Dümmer feierte in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Ganze 37 Prozent des Naturparks sind als Schutzfläche ausgewiesen. Hier haben viele schützenswerte Tiere und Pflanzen einen Rückzugsort, in dem sie unbehelligt leben und sich entfalten können. Im Jahr 1972 haben sich der Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen und die Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück in Niedersachsen sowie die Städte Diepholz und Damme, die Samtgemeinde Altes Amt Lemförde sowie die Gemeinden Stemwede und Bohmte bundeslandübergreifend zusammengetan und den Naturpark Dümmer gegründet, der später noch erweitert wurde.

Eine neu erschienene Chronik blickt zurück auf die schwierigen Anfänge und die erreichten Meilensteine. Autor Dieter Tornow entfaltet auf 95 Seiten mit vielen Farbabbildungen die erfolgreiche Geschichte des Naturparks Dümmer. Auch die Naturparkjuwelen werden in Text und Bild vorgestellt, – der See, die Hunte, die Hoch- und Niedermoore sowie die Höhenzüge. Ein ebenfalls neues Fotobuch von Werner Schiller mit dem Titel „Unterwegs im Naturpark Dümmer“ zeigt mit seinen Landschafts-, Pflanzen- und Tieraufnahmen, wie lohnenswert das Engagement für die wertvolle Natur in der Region ist. Es umfasst 94 Seiten mit insgesamt 277 Farbfotos, die Einblicke geben in die Vielfalt der Lebensräume, Eindrücke liefern von einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt, die von zahlreichen Naturschutzaktivitäten profitiert hat.

Der Naturpark ist auch ein Paradies für Wildgänse. Foto: Gertrud Premke

Der Autor möchte auf Besonderheiten aufmerksam machen und zeigen, wie wertvoll, schön und schutzbedürftig dieser Teil der Natur ist. „Seit Jahrzehnten setzen sich Menschen mit viel Weitsicht und Kenntnis dafür ein, dass sich im Naturpark Dümmer eine vielfältige Landschaft aus Wäldern, Mooren, Bergen und Seen, Wiesen und Auen halten und entwickeln kann – es ist schön, zu sehen, wie sehr sich diese Arbeit immer wieder lohnt“, sagt Martina Vortherms, Leiterin des Umweltamtes im Kreis Minden-Lübbecke.

Das Schild zeigt es: Man ist im Naturpark Dümmer. Foto: Dieter Wehbrink

Auf Seiten des Kreises gehören der Stemweder Berg und das kreiseigene Oppenweher Moor zum Naturpark Dümmer. Hier setzt sich der Kreis für die Erhaltung des Hochmoorgebietes ein. „Der Naturpark Dümmer hält mit seiner Schönheit nicht hinter dem Berg. Von Anfang an haben die Beteiligten Schutz, Pflege und Entwicklung der Lebensräume ebenso im Blick gehabt wie den Wert des Naturparks als Erholungsgebiet“, betont die Umweltamt-Leiterin weiter. Touristische Infrastruktur und Umweltbildung mit acht Naturparkschulen bringen Interessierten die Schätze der Region näher.

Tourismus, vor allen für Radfahrer, ist im Einklang mit der Natur. Foto: Oliver Lange

Für ihr besonderes Engagement ist beispielsweise die Stemweder Berg-Schule bereits zwei Mal zertifiziert worden und erfüllt damit einen nachhaltigen Bildungsauftrag. Jetzt tragen auch die beiden neu erschienenen Bücher dazu bei, den Naturpark mit neuem Blick kennenzulernen. Beide Bände sind im Schröderschen Buchverlag erschienen. Sie sind in regionalen Buchhandlungen erhältlich oder online unter http://www.sb-verlag.de bestellbar.