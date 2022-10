Auch Stemwedes Straßenlampen brennen kürzer

Bereits 2014 begann Stemwede damit, seine Straßenlampen auf energiesparende LED-Technik zuzurüsten. Seinerzeit, so wie hier bei den ersten Arbeiten am Stemshorner Weg in Dielingen, schaute sich der damalige Stemweder Bürgermeister Gerd Rybak (rechts) die Umrüstarbeiten persönlich an. Aktuell werden in Stemwede 1652 Straßenlampen betrieben. Davon sind insgesamt 1323 auf LED-Technik umgerüstet.

Foto: Dieter Wehbrink