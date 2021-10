Die Gemeinde Stemwede übergibt symbolischen Schlüssel an den Träger AWO.

Neuer Kindergarten in Stemwede-Levern ist bald bezugsfertig

Zwar sieht es draußen noch recht wüst aus, doch schon bald können die Kinder in die neue AWO-Kindertagesstätte in der ehemaligen Volksschule in Levern einziehen.