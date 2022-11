Auszeichnung für die Dorfgemeinschaft

Stemwede-Drohne

Auch in diesem Jahr steht der Klimaschutzpreis von Westenergie ganz im Zeichen des Natur- und Umweltschutzes. Es werden Initiativen, Vereine, Schulen und Einrichtungen gewürdigt, die in besonderem Maße die Umweltbedingungen in den Kommunen erhalten oder erhöhen, die Strom sparen, Luft- und Wasserqualität verbessern oder Lebensräume erhalten. Entsprechend vielfältig sind die Ideen und Möglichkeiten, sich für den Klimaschutz zu engagieren. In Stemwede wird in diesem Jahr der Verein „Dorfgemeinschaft Drohne“ ausgezeichnet, der sich bei der energetischen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses eingebracht hatte.