Nachdem der neue Spielplatz in Wehdem in der vergangenen Woche für die Kinder freigegeben wurde, geht es jetzt in Levern los. Da das Wetter mitspielt, können die neuen Geräte für den Spielplatz an der Grundschule schon jetzt aufgebaut werden – unter anderem ein Trampolin, ein Niedrigseilgarten, eine Matschanlage und eine Hängematte.

Der Spielplatz an der Grundschule in Levern wird umgestaltet.

Außerdem werden Sitzmöglichkeiten geschaffen und ein Sonnensegel aufgespannt. Vermutlich Ende April, wenn der Beton ausgehärtet ist, dürfen die neuen Spielgeräte von den Kindern ausprobiert werden – wenn das Wetter weiterhin gut bleibt, eventuell sogar früher. Die naturnahe Gestaltung des Spielplatzbereichs wird durch das Bundes-Förderprogramm „Beschleunigter Infrastrukturausbau für den offenen Ganztag“ unterstützt.

150.000 Euro pro Jahr

Die Neugestaltung kostet knapp 50.000 Euro – 75 Prozent davon kommen aus dem Förderprogramm. Die Maßnahme ist der nächste Baustein in der Umsetzung des Stemweder Spielplatzkonzeptes, das 2020 vom Gemeinderat auf den Weg gebracht wurde. Die Gemeinde Stemwede investiert pro Jahr bis zu 150.000 Euro in Spielplätze, in diesem Jahr unter anderem noch in die Spielplätze „Am Schulort“ in Dielingen und „Ginsterweg“ in Oppenwehe.