Beim Tag der offenen Tür steht der Bürgermeister Kopf

Endlich konnten die Kameraden der Löschgruppe Haldem-Arrenkamp ihr Domizil der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Und das wurde auch Zeit, denn der Tag der offenen Tür war die perfekte Gelegenheit, nicht nur, um Werbung für die Feuerwehr zu machen, sondern auch, um sich mit der Bürgerschaft in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen, die dabei das Feuerwehrgerätehaus in Augenschein nehmen konnte.

Bereits Ende November 2019 konnte mit der offiziellen Schlüsselübergabe das neue Feuerwehrgerätehaus an der Ilweder Straße 2 in Haldem seiner Bestimmung übergeben und von der Löschgruppe und Jugendfeuerwehr genutzt werden. Aber nicht nur der neue Standort wurde präsentiert, am Sonntag wurde der "Gerätewagen Logistik 2" offiziell in den Dienst gestellt und das von der Gemeinde angeschaffte Fahrzeug übergeben.