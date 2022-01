Besonders viel Biontech für Stemwede

Eigentlich soll der Impfstoff von Biontech in Stemwede für die Unter-30-Jährigen genutzt werden. An den kommenden Terminen können ihn aber auch Ältere erhalten.

Solange der Vorrat reicht, könnten dann auch über 30-Jährige das Biontech-Vakzin bekommen.

Das Impfangebot in der kleinen Leverner Festhalle bleibt auch im Februar weiter bestehen. Auch dann wird im Stemweder Impfzentrum an drei Terminen die Woche geimpft und das nach wie vor ohne Termin. Allerdings ändern sich die Zeiten. Im Februar wird das Team der Praxis Dr. Hafer jeden Montag, Mittwoch und Samstag in der kleinen Festhalle impfen – montags und mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, samstags zwischen 10 und 12 Uhr.

Zuletzt hatte der Ansturm auf das Stemweder Impfzentrum etwas nachgelassen. „Die Zahlen gehen naturgemäß zurück. Wir boostern ja auch schon seit dem 1. September und die Festhallenaktion läuft nun auch schon seit Ende November“, erklärt Dr. Brigitte Sommer-Hafer. Außerdem gäbe es inzwischen auch in immer mehr Nachbarorten und Städten erfolgreiche Impfangebote.

Personalausweis nicht vergessen

Nichtsdestotrotz möchten das Impfteam und die Gemeindeverwaltung am Angebot in der Leverner Festhalle festhalten und weiterhin Erst- oder Auffrischungsimpfungen ortsnah in Stemwede anbieten. Schließlich wurden dort seit dem 27. November ziemlich genau 6.400 Impfungen verabreicht. „Das ist schon eine ganz erfolgreiche Geschichte“, so Dr. Brigitte Sommer-Hafer.

Zur Impfung mitzubringen sind lediglich der Impfpass, die Krankenversichertenkarte und der Personalausweis. Außerdem gilt es, eine medizinische Maske zu tragen und Abstand zu halten. Alle Impflinge zwischen 12 und 30 Jahren bekommen das Vakzin von Biontech – für alle im Alter über 30 Jahren ist eigentlich der Impfstoff von Moderna vorgesehen. Es sei denn, sie nutzen das besondere Angebot an einem der nächsten Termine und entscheiden sich auch für Biontech.