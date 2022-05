Seit 35 Jahren besteht in Oppenwehe in diesem Jahr die Mühlengruppe, die derzeit – als größte innerhalb des Mühlenvereins im Kreis Minden-Lübbecke – 154 Mitglieder zählt. Jetzt änderte sich während der Jahreshauptversammlung im Mühlenkotten die Führungsspitze sowie die Besetzung einiger Posten.

Nach jeweils 30 Jahren kandidierten Karl-Heinz Bollmeier als Vorsitzender und Ralf Brand als Geschäftsführer sowie 2. Vorsitzender nicht wieder für die Ämter. Somit stand eine erhebliche Verjüngung der Vorstandsriege an.

Nach stehendem Applaus der Versammlung als Dank an die beiden Ausscheidenden wählten die zahlreich erschienenen Mitglieder den 53-jährigen Dirk Müller zum neuen Vorsitzenden sowie den 32-jährigen Tobias Römer zum 2. Vorsitzenden und Geschäftsführer.

Viele Arbeiten vorgenommen

Da nun die von ihnen vorher bekleideten Posten neu besetzt werden mussten, wurden Nils Sengebusch zum technischen Beigeordneten sowie Robin Gerding und Malte Müller zu Jugendsprechern gewählt. Wiedergewählt wurde Friedhelm Eilmes als 2. Kassierer. Neuer Kassenprüfer ist neben Klaus Schäffer nun Florian Gerding, der Stefan Matern ablöst.

Noch vor den Wahlen hatte Karl-Heinz Bollmeier zum letzten Mal einen Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre gegeben. Erst 2022 können wieder Mühlentage stattfinden, wobei der nächste am 15. Mai mit dem Spielmannszug des Schützenvereins Oppenwehe, dem Alleinunterhalter „Freddie“ Knol sowie dem Honig-Informations- und Verkaufsstand von Gerhard Schlottmann veranstaltet wird. Trotz der pandemiebedingten Ausfälle hat die Mühlengruppe viele Arbeiten auf dem Gelände und an den Gebäuden vornehmen können, weshalb Bollmeier den zahlreichen Helfern dankte. Hier hob er – ohne das große Engagement anderer Helfer zu schmälern – besonders Eckhard Gerding, Gerd Barkhüser und Dirk Müller hervor, die unermüdlich aktiv gewesen seien. Großes Interesse bestehe auch an den seit 2016 angebotenen Trauungen.

Unvergessene 30 Jahre

Bevor der neue Vorsitzende Dirk Müller die Versammlung schließen konnte, bedankte sich Karl-Heinz Bollmeier noch einmal für die unvergessenen 30 Jahre ehrenamtlicher Vorstandsarbeit bei allen seinen Mitstreitern. „Ich fühle mich nirgendwo so zu Hause wie in Oppenwehe. Die Zugehörigkeit zur Mühlengruppe hat meine Verbundenheit zur Oppenweher Heimat entscheidend geprägt und gestärkt“, sagte er. „Besonders freut mich, dass aktuell schon Mitglieder zum Vorstand der Mühlengruppe gehören, die noch nicht einmal geboren waren, als ich Vorsitzender wurde. Darum mache ich mir um die Zukunft keine Sorgen.“