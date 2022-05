Auf der Internetseite des Badegewässer-Atlas Niedersachsen heißt es, vor Ort sei ein erhöhtes Vorkommen von Cyanobakterien (Blaualgen) zu beobachten. Dümmer-Besucher sollten die Warn- und Hinweisschilder beachten.

Blaualgen können hautreizend und giftig wirken. Wie das Bundesforschungsministierum auf seiner Internet-Seite berichtet, können die Giftstoffe in hohen Konzentrationen beim Verschlucken bei Menschen Übelkeit und Erbrechen hervorrufen und bei Tieren sogar zum Tod führen. „Zudem schädigen Massenentwicklungen von Cyanobakterien – sogenannte Blaualgenblüten – die Ökosysteme nachhaltig“, warnt das Ministierium. „Denn sterben diese Kleinstlebewesen in großen Mengen auf einmal ab und sinken auf den Meeresgrund, wird bei ihrer Zersetzung viel Sauerstoff verbraucht und die Ausbreitung sauerstoffarmer ''Todeszonen' begünstigt.“

Daher besteht bis auf weiteres ein Badeverbot an den beiden Lembrucher Stränden. Vorsicht sollte entsprechend auch für badende Hunde gelten.

In früheren Jahren hatte starkes Aufkommen von Blaualgen häufiger zum Badeverbot am Dümmer geführt. In jüngerer Zeit war es - sehr zur Erleicherung der Dümmer-Tourismusbranche - kaum zu einer nennenswerten Blaualgen-Plage gekommen. Das in diesem Jahr früh auftretende Vorkommen, noch vor dem Beginn der eigentlichen Hauptsaison am See, überrascht die Experten. Blaualgen treten oft wetterabhänig auf. Es wird vermutet, dass sie sich durch Nährstoff-Einträge aus Landwirtschaft und Haushalten in den See bei günstigen Gesamt-Bedingungen stärker vermehren.