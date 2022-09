Bundeswehrzeit der Stemweder „war hart, aber auch schön“

Stemwede

Eher ruhig gestaltete sich coronabedingt das Vereinsleben in den zurückliegenden zwei Jahren bei der Reservistenkameradschaft Oppendorf. Jetzt haben die Kameraden gefeiert. Zum 50-jährigen Bestehen der Kameradschaft hatten die Reservisten am Sonntag zu einer Jubiläumsfeier in das Reservistenheim Oppendorf eingeladen.

Von Heidrun Mühlke