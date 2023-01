Bürgermeister spricht mit Stemwedern

Am 31. Januar spricht Bürgermeister Kai Abruszat im Moorhof, wie hier beim Ortsteilgespräch in Oppendorf, über aktuelle Oppenweher Themen. Man kann sich aber auch wieder für Einzelgespräche anmelden.

Die erste Station in 2023 ist Oppenwehe. Am Dienstag, 31. Januar, steht der Verwaltungschef im Moorhof (Gasthaus Huck) sowohl für Gespräche unter vier Augen zur Verfügung als auch für Fragen, Diskussionen und Gespräche in großer Runde bei der abschließenden öffentlichen Bürgerrunde.

Wer Interesse an einem Einzelgespräch hat, kann sich im Büro des Bürgermeisters jetzt schon einen Termin geben lassen – per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 05745/78899930. Die Einzelgespräche finden wieder ab 15 Uhr statt, das öffentliche Ortsteilgespräch dann im Anschluss ab etwa 17 Uhr. „Ich freue mich auf gute Gespräche und auf viele Ideen und Anregungen in den einzelnen Ortsteilen“, sagt Bürgermeister Abruszat.

Die nächsten Ortsteilgespräche wird es dann im Februar und März geben. So stehen beispielsweise die Termine in der Schützenhalle am Freudeneck in Westrup am Dienstag, 21. Februar, in Drohne in der Immenklause am 7. März oder auch im Niedermehner Dorfgemeinschaftshaus am Montag, 27. März, bereits fest. Im Mai folgen die Gespräche in Twiehausen, Sundern und Arrenkamp. Die genauen Termine zu den Ortsteilgesprächen mit Bürgermeister Kai Abruszat gibt es auch in der Übersicht auf www.stemwede.de.