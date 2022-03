Bus aus Stemwede bringt Flüchtlinge nach Münster

Die Bilder aus dem Krieg, den Russland mitten in Europa entfesselt hat, lassen auch in Stemwede niemanden kalt. In der Bevölkerung wächst die Solidarität. Das Twiehausen Busunternehmen Sandmöller hat einen Bus zur ukrainischen Grenze geschickt mit Hilfsgütern, die dort dringend benötigt werden.

Auf dem Rückweg werden Kriegsflüchtlinge mitgenommen. Ihr Zuhause ist nicht mehr sicher.

Aufgrund der Situation vor Ort sind die Busse gezwungen an der Grenze zu stehen. „Nichtberechtigte haben sich bereits gewaltsam Zugriff zuTransportmöglichkeiten verschafft, darum bleiben die Busse an der Grenze stehen“, berichtet Tobias Jungnitsch, Fahrer eines der Busse über Whats-App. Die Geflüchteten müssen nun also mit Pkw aus den Flüchtlingslagern zu den Bussen gebracht werden. Der Bus von Sandmöller ist im Konvoi mit zwei weiteren Bussen von Frecker-Reisen und Theos Reisen unterwegs. Der erste Bus ist bereits am Donnerstag mit 18 gehörlosen Kindern und weiteren Flüchtlingen gestartet.

Die Familie aus Kiew wartet mit dem 70-jährigen krebskranken Familienoberhaupt wartet auf eine Möglichkeit, in Sicherheit zu gelangen. Foto: privat

Inzwischen sind auch die anderen Busse mit Flüchtlingen auf dem Weg nach Münster zur Oxford-Kaserne. Dort werden die Frauen und Kinder zunächst untergebracht. Auch eine Familie direkt aus Kiew ist dabei. Mit ihnen unterwegs ist der 70-jährige krebskranke Vater. Die Familie möchte gerne nach Halle. Auch das wollen die Fahrer der Busse möglich machen.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.