Chinaseuche beunruhigt Kaninchenzüchter

Totfunde in freier Wildbahn waren mit RHD 2-Virus infiziert – Stemweder Jörg Kowalik schützt seinen Bestand mit kompletter Durchimpfung

Der Behörde wurden in letzter Zeit vermehrt Fälle von toten Wildkaninchen im Kreis Minden-Lübbecke gemeldet – zuletzt mehr als 30 tote Tiere an der Bauhofstraße in Minden.