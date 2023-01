Circus Roncalli fährt von Bohmte aus mit dem Zug ins Winterquartier

Am Bahnhof in Bohmte sind die 80 teils historischen Wagen des Circus Roncalli auf einen Güterzug verladen worde. Auf der Schiene geht es bis nach Köln, wo bis Mitte März das Winterquartier bezogen wird.

Das Areal ist 10.000 Quadratmeter groß und beherbergt auch Hallen, in denen die Wagen gestaltet und renoviert, die Ausstattung samt Kostümen in Ordnung gehalten werden. Kaum hatten sich die Darsteller in der Manege von ihrem dankbaren Publikum verabschiedet, legten die Arbeiter los und begannen in Osnabrück mit dem Abbau des großen Zeltes. Schon am nächsten Tag hieß es dann: auf nach Bohmte zum Bahnhof.