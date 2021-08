Dem Flügelkreuz drohte der Totalschaden

Akuter Einsatz mit Autokran an der Leverner Mühle: Kopf des Flügelkreuzes neigte sich nach unten – Holzwelle stark angebrochen

Stemwede

Aufregung in Stemwede-Levern: Kurz vor Einbruch der Dunkelheit war am Freitagnachmittag ein Großeinsatz an der Kolthoffschen Hofmahlmühle notwendig geworden.

wn