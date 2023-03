Der Ferienpark am Dümmer ist für alle da

Der Marissa-Ferienpark in Lembruch am Dümmer lädt für den 16. März zu einem Blick hinter die Kulissen ein.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. März, von 16.30 Uhr an der Marissa-Ferienpark in Lembruch. „Bei keinem anderen Bauprojekt am Dümmer gehen und gingen die Meinungen weiter auseinander als bei diesem Resort“, heißt es aus Lembruch. „Angst vor dem Volumen an Baumasse und den Strömen der erholungssuchenden Urlaubsgäste stehen auch heute noch vielen angenehmen Argumenten und Möglichkeiten gegenüber.“