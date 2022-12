Der Tag, als Kämpfe um Stemwede-Levern tobten

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen. Ältere Bürger erinnern die Nachrichten und Bilder an ihre Kindheit und Jugend, als der von Deutschland ausgelöste Zweite Weltkrieg nach Deutschland kam.

Am 4. April 1945 tobten Kämpfe um Levern, Teile des Stiftsdorfes brannten nieder. Die Erinnerung an die Nazi-Diktatur und den Krieg möchte der Heimatverein Levern als Mahnung wachhalten. Ein wichtiges Anliegen der Heimatfreunde war es, die Berichte von Augenzeugen aufzuschreiben und so für die Nachwelt zu erhalten.