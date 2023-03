Der wohl letzte Geburtstag in diesem Gebäude

Seit 30 Jahren gibt es die AWO-Kindertagesstätte „Wutzelhausen“ in Niedermehnen. Noch! Zwar ließen sich Erzieherinnen, Kinder und Eltern es sich nicht nehmen, dieses Jubiläum zu feiern. Aber die Ungewissheit, wie es mit dem Gebäude weitergehen wird, saß trotzdem allen im Nacken.

Kita in Niedermehnen feiert 30-jähriges Bestehen, ist aber in Sorge

Der 30. Geburtstag war wohl auch der letzte der AWO-Kindertagesstätte „Wutzelhausen“ in diesem maroden Gebäude. Monika Hartmann (Mitte) freute sich, dass der Elternrat Carina Bähr, Marlene Kleybrink mit Tom und Carlo, Stefanie Neugebauer mit Maya und Petra Eigenbrodt mit Fritz und Edda (von links) ein tolles Fest auf die Beine gestellt hatte.

„Heute wird Geburtstag gefeiert“, sagte Kindergartenleiterin Monika Hartmann. Es sei eine schwierige Zeit, aber dennoch wolle man die Sorgen von diesem Festtag so gut wie möglich fernhalten. Seitdem im zurückliegenden Jahr nach Wasserschäden Feuchtigkeit, Bakterien- und Schimmelpilzbefall in allen Räumen festgestellt wurde, war klar, dass ein sicherer Betrieb in diesem Zustand auf Dauer nicht mehr möglich sein wird.