Doch keine Fraktion: FWG macht Rückzieher

Noch am Freitagnachmittag, 19. März, hatte Stemwedes einziger Vertreter der Freien Wähler, Jürgen Lückermann, gegenüber dieser Zeitung erklärt, er wolle mit dem einzigen Ratsvertreter der AfD – dem Leverner Arzt Herbert Stroh – einen Fraktionsstatus gründen (wir berichteten). Am Sonntagnachmittag, 21. März, informierte er Bürgermeister Kai Abruszat, dass er, Lückermann, einen Rückzieher mache und es nicht zur Bildung einer FWG-Fraktion komme. Er werde allerdings Ratsmitglied bleiben, aber seine drei von der CDU und FDP gewährten Sitze in den Fachausschüssen an die beiden Parteien zurückgeben, sagte der Sunderner am Montag dieser Zeitung.

