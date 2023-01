„Land unter“ im Ochsenmoor bei Stemwede

Geschützte Wiesenlandschaft am Dümmer steht nach starken Regenfällen unter Wasser

Große Teile des Ochsenmoores am Dümmer sind nach den intensiven Regenfällen eine Seen-Landschaft.

Zum einen läuft hier wegen der tiefen Lage ohnehin schon viel Wasser zusammen, zum anderen wird es im Winter auch ganz bewusst aufgestaut, damit es nicht so schnell in die Hunte abfließt. Die Überflutungsbereiche bilden zusammen mit der westlichen Dümmerniederung einen der größten zusammenhängenden Feuchtgrünlandbereiche Nordwestdeutschlands und sind als Rastgebiet für Wasser- und Watvögel von Bedeutung.

Die Überflutung von Ochsenmoor-Flächen ist gewollt. Werden die im Sommer extensiv bewirtschafteten und beweideten Wiesen im Winter vernässt, bieten sie vielen überwinternden oder standorttreuen Wiesen- und Wasservögeln einen Lebensraum.

Ein Bild aus besonders niederschlagsintensiven Jahren am Dümmer: Der Dümmerrandgraben hat denselben Wasserstand wie die Wiesen. Foto: Dieter Wehbrink

Naht das Frühjahr, sind an den großen flachen Pfützen viele Vögel zu sehen, die dort nach Regenwürmern oder anderem Getier suchen. Regelmäßig werden dort Exkursionen von Vogelkundlern veranstaltet. Älteren Landwirten blutet allerdings gelegentlich das Herz, wenn sie die vernässten Flächen sehen.

Sogar in regenreichen Sommern kann es in den Wiesen schon schon mal ganz schön nass werden , was die Heugewinnung schwierig macht. „Als Kinder mussten wir im Ochsenmoor helfen und mit der Hand Entwässerungsgräben ausheben, damit das Wasser verschwand und wir die Flächen halbwegs nutzen konnten“, sagte vor Jahren ein betagter und mittlerweile verstorbener Landwirt aus Dielingen dieser Zeitung.