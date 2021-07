Dielingen No. 67: Das Haus des Kaufmanns Carl Lohmeyer wurde am 19. April 1921 von einem Raubmörder in Brand gesetzt. Dieses Ereignis führte dazu, dass im Ort eine Freiwillige Feuerehr gegründet wurde. Das Gebäude wurde später wieder aufgebaut und 1939 an die Dielinger Spar- und Darlehenskasse verkauft. Das Foto aus dem Jahr 1930 stammt von Carl Röhling.

