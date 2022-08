Erste Blutspende an Oppenweher Moschee

Oppenwehe

Die türkisch-islamische Gemeinde und das Deutsche Rote Kreuz laden für Sonntag, 4. September in der Zeit von 11 bis 15 Uhr in die Moschee, Postdamm 41 in Oppenwehe, ein. Im Vordergrund steht dann zwar das Blutspenden, aber andererseits dürfen Spender und Besucher die Oppenweher Moschee gern besichtigen.

Heidrun Mühlke