Es gibt ab Sommer neue Kita-Plätze in Stemwede

Die Gemeinde Stemwede kann ihre Planungen zur Einrichtung einer neuen Kita am Schulzentrum in Wehdem weiter vorantreiben.

Ehrgeiziges Projekt: Möglichst bis zum Sommer sollen im ehemaligen Hauptschulgebäude in Wehdem zwei neue Kita-Gruppen eingerichtet werden, weil in Stemwede viele Kindergartenplätze fehlen.

Sowohl das Landes- als auch das Kreisjugendamt tragen die Bemühungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze in Stemwede mit – das wurde bei einem Vor-Ort-Termin in Wehdem deutlich. „Ich freue mich darüber, dass unsere Ideen und Anstrengungen auf Zustimmung stoßen und wir nun umgehend die nächsten Schritte in die Wege leiten können“, sagt Stemwedes Bürgermeister Kai Abruszat.

Aktuell werde der Bauantrag erstellt und die Ausschreibung für die Errichtung der neuen Kita vorbereitet, erklärte der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Jörg Bartel. Ziel der Gemeinde sei es, möglichst bis zum Sommer zwei neue Gruppen im ehemaligen Hauptschulgebäude am Wehdemer Schulzentrum einzurichten. „Das ist ein sehr ehrgeiziger Plan, aber es besteht nun mal ein erheblicher Bedarf an Betreuungsplätzen“, so Bartel. Mit dem Verein Parität für Kinder steht bereits ein Träger in den Startlöchern, der auch schon Personal für die neue Kita, unter anderem eine neue Leiterin, gewonnen hat, sagte Christin Niemeier aus dem Vorstand der Parität für Kinder.

Interessierte Eltern könnten auch kurzfristig ihre Anmeldungswünsche oder generelle Fragen zur neuen Kita loswerden. Die Parität für Kinder ist dazu ab dem 2. Januar 2023 telefonisch über die Geschäftsstelle des Vereins zu erreichen (05741/23445-107).

„Rat und Verwaltung betonen es immer wieder, und haben es inzwischen auch schon mehrfach bewiesen, dass die Betreuung unserer Kinder in Stemwede höchste Priorität hat. Daher bin ich sehr froh darüber, dass wir auch diesmal wieder kurzfristig eine Lösung gefunden haben und diese auch hoffentlich schon zum neuen Kindegartenjahr umsetzen können. Wir setzen hier auch einmal mehr auf die Leistungsfähigkeit unserer Stemweder Handwerksbetriebe“, sagt Kai Abruszat.